Sloveniji pet odličij na balkanskem prvenstvu v karateju 24ur.com 56-članska slovenska karate reprezentanca se je minuli vikend borila na 24. Balkanskem prvenstvu v karateju, ki je potekalo v Sarajevu. Slovenske karateistke in karateisti so v konkurenci 1297 tekmovalcev iz 13 držav osvojili pet medalj in se glede na skupno mero medalj uvrstili na 9. mesto.

