Na Gospodarskem razstavišču najsodobnejše smernice na področju prenove bivalnih prostorov RTV Slovenija Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bosta od nedelje potekala sejma notranje opreme in graditeljstva Ambient in Dom plus. Skupno bo najsodobnejše smernice na področju prenove bivalnih prostorov predstavljalo več kot 140 podjetij iz enajstih držav.

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Karl Erjavec