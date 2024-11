»Strupen koktajl antisemitizma in huliganstva« Mladina Županja Amsterdama Femke Halsema je v torek na seji mestnega sveta nedavne ulične spopade med izraelskimi nogometnimi navijači in podporniki Palestincev označila kot "strupen koktajl antisemitizma in huliganskega obnašanja", pri čemer pa je tokrat izpostavila tudi napade s strani navijačev Maccabija iz Tel Aviva.

