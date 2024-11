Prenovljena večnamenska dvorana v Študentskem domu Ljubljana – Rožna dolina SiOL.net Študentski dom Ljubljana – Rožna dolina je ob prisotnosti v. d. Direktorata za visoko šolstvo mag. Urbana Kodriča, direktorja JZ ŠDL Ljubljana Tomaža Pečnika ter donatorjev MK Group in Gorenjske banke slovesno odprl prenovljeno večnamensko dvorano. Prenovljena dvorana, v katero je bilo vloženih sto tisoč evrov, se razteza na 200 kvadratnih metrih in postaja središče kreativnosti, znanja in povezov...

