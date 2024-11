Partnerstvo za prihodnost: zelena luč za podnebno pisarno za občine in regije Vlada RS Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Gregor Macedoni sta danes podpisala pogodbo o vzpostavitvi podnebne pisarne za občine in regije. Projekt, vreden 199.000 evrov, je zasnovan kot javno-javno partnerstvo in bo trajal od novembra 2024 do oktobra 2026 z namenom nadaljevanja dejavnosti tudi po izteku pogodbenega obdobja.

