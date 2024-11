V Španiji so v okviru preiskave največjega zasega kokaina v državi aretirali policista na visokem položaju, potem ko so v stenah njegove hiše odkrili 20 milijonov evrov. Osumljen je, da je za preprodajalce mamil delal vsaj pet let. V tem času naj bi jim posredoval podatke o nadzoru zabojnikov v španskih pristaniščih, s čimer naj bi se izognili pregledom.