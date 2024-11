Parafirali kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo Primorske novice Pogajalci vlade in sindikatov, ki so sodelovali v okviru pogajanj za plačni steber v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi, so dopoldne parafirali anekse h kolektivnim pogodbam in ločen stebrni dogovor.

