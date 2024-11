Poslanci Odbora za obrambo v 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe Vlada RS Člani Odbora za obrambo Državnega zbora so bili danes na predstavitvenem obisku v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Poslance so sprejeli minister za obrambo mag. Borut Sajovic, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnikom Robert Glavaš in poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube.

