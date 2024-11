V petek in soboto, 15. in 16. novembra, bo v Beli dvorani v Velenju na sporedu polfinale kvalifikacij pokala Billie Jean King oziroma ekipnega svetovnega prvenstva za ženske v tenisu. Slovenija se bo v trenutno najboljši postavi pomerila z Nizozemkami, ki so v tem obračunu favoritinje.



