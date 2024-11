Po zastoju potrjevanja komisarskih kandidatov so v ekipi predsednice Evropske komisije poudarili, da si Ursula von der Leyen želi čimprejšnje rešitve in začetka dela komisarske ekipe. Von der Leyen naj bi se sicer trenutno sestajala z vodji osrednjih političnih skupin, ki so že izražale kritike na račun ena druge.