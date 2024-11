Kulturno društvo Leskovec pri Krškem je za prihodnjo soboto načrtovalo martinovanje, ki bi potekalo v tamkajšnji osnovni šoli. Med prireditvijo naj bi župnik blagoslovil mošt, kar je zmotilo vidni članici Gibanja Svoboda. Potem ko sta se oglasili na to temo, so sledili kritike na družbenih omrežjih, žalitve in zmerjanja. Na koncu je društvo prireditev odpovedalo.