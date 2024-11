Pes ogrizel osla, pokončal več kokoši in zbežal proti Italiji Primorski dnevnik V Škofijah je pes ogrizel dva osla in pokončal več kokoši, so sporočili s Policijske uprave Koper. Ko je prišla prijaviteljica na kraj, je pobegnil proti Italiji. Policisti zbirajo obvestila, poslali bodo poročilo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Potem ko bodo zbrali vse podatke, bodo lastnici psa odredili ukrep po zakonu o zaščiti živali, so še pojasnili.

