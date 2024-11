V sodniškem društvu obsojajo grožnje sodnikom na spletu. Golob: Stvari so šle predaleč. Primorske novice V Slovenskem sodniškem društvu so pretreseni nad objavo fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov in tožilke, ki jih je tožil predsednik SDS Janez Janša. Kot so zapisali, je nadlegovanje sodnikov in tožilcev po domovih zaradi njihovih preteklih odločitev v sodnih postopki nesprejemljivo, takšne grožnje pa so obsojanja vredne.

Sorodno