V Beogradu našli mrtvega ruskega novinarja in kuharja Primorske novice V Beogradu so v njegovem najetem stanovanju v torek našli mrtvega dolgoletnega ruskega novinarja, kuharja in gostinca Alekseja Zimina. Zimin je veljal za ostrega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina, zaradi svojega nasprotovanja vojni v Ukrajini pa se je izselil iz Rusije. Vzrok smrti še ni znan, danes pišejo srbski mediji.

