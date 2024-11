Nova Gorica je bila nekaj dni evropska igralniška prestolnica Primorske novice Družba Hit, ki letos obeležuje 40. obletnico odprtja prve Hitove igralnice, je ta teden v Novi Gorici gostila Forum igralniške industrije z več kot 60 najvidnejšimi člani in partnerji Evropskega združenja igralnic. Govorili so o prihodnosti igralniške industrije, s posebnim poudarkom na umetni inteligenci in inovacijah.