Španija: spet rdeči alarm, evakuirali okoli 3000 ljudi zurnal24.si Dva tedna po uničujočih poplavah, ki so v regiji Valencija terjale najmanj 223 življenj, se Španija sooča z novim obilnim deževjem, zaradi katerega so oblasti med drugim evakuirale okoli 3000 prebivalcev Malage. Visoka stopnja nevarnosti poplav bo do četrtka v veljavi tudi v drugih sredozemskih predelih države, poroča britanski BBC.

