Skoraj vsak peti Slovenec bo za darila namenil med 200 in 500 evri Celje.info Božični prazniki se vztrajno približujejo in slovenski potrošniki se že veselijo vzdušja in obdarovanja. SES Slovenija, vodilni upravljalec velikih nakupovalnih destinacij v Sloveniji, kamor sodijo ALEJA Ljubljana, Citypark Ljubljana, Center ... Beri dalje ...

Sorodno