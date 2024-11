Na območju PU Maribor vlomil v hišo in ukradel denar in nakit Lokalec.si Na območju PU Maribor vlomil v hišo. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so včeraj, 13. novembra 2024, v večernem času, opravili ogled kraja vlomne tatvine v stanovanjsko hišo. Škoda okoli 3.500 evrov Storilec je skozi kletno okno, na silo vstopil v notranjost hiše, jo pregledal ter iz nje odtujil denar in nakit, s čemer je lastniku hiše povzročil gmotno škodo, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 3.500 evrov, so sporočili iz PU Maribor. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo.

Sorodno











Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Matjaž Han

Jože Colarič

Asta Vrečko

Anton Rop