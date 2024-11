Pijan 67-letnik napadel varnostnika, policisti so ga obvladali šele s silo SiOL.net 67-letni moški je v sredo zvečer v trgovini na območju Policijske uprave Maribor fizično napadel varnostnika. Bil je pod vplivom alkohola, ob prihodu policistov ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga pridržali, so sporočili s PU Maribor.

