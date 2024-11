Posodobljen seznam blaga z dvojno rabo Vlada RS Spremenjen je bil seznam blaga, ki je predmet nadzora v Uniji in zajema konsolidirano spremembo seznamov blaga z dvojno rabo, ki so bili posodobljeni v mednarodnih izvoznih režimih. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije 7. novembra 2024 in se uporablja od 8. novembra 2024.

Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar

Asta Vrečko

Anton Rop