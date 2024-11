Ljubljansko okrožno sodišče je prvoobtoženega v zadevi, v kateri tožilstvo domnevno kriminalni družbi očita izkoriščanje žensk za prostitucijo, Mladena Bilića obsodilo na eno leto in deset mesecev zapora, poroča Delo. Bilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, do pravnomočnosti sodbe pa so mu odredili hišni pripor.