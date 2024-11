V preteklem tednu je Supernova Ljubljana Rudnik gostila dogodek, ki je povezal modo, družinsko življenje in funkcionalnost na čisto novi ravni – modno revijo otroških vozičkov, oblačil in obutve za otroke. Na dogodek, ki ga je organiziral Baby Center, so prišli starši, otroci in radovedni opazovalci, da bi se seznanili z najnovejšimi trendi in inovacijami, ki olajšajo življenje sodobnim družinam. ...