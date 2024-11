Pri Salomonovih otokih odkrili največjo koralo do zdaj RTV Slovenija Raziskovalci so pri Salomonovih otokih odkrili največjo koralo doslej. V širino meri 34, v dolžino pa 32 metrov, s čimer je trikrat večja kot predhodna rekorderka. Pisani organizem je star okoli 300 let.

Sorodno