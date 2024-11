V Svizu so v odzivu na rezultate mednarodne raziskave računalniške in informacijske pismenosti (ICILS) 2023 opozorili, da gre za dodatno v nizu že štirih zaporednih mednarodnih raziskav, ki je potrdila trend slabšanja dosežkov slovenskih šolarjev. Menijo, da mora skrb za zagotavljanje javnega šolstva takoj postati prioriteta politike in družbe. Pozvali so k boljšemu vrednotenju dela zaposlenih in ...