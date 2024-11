Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije konec leta v javno obravnavo Energetika.NET Osnutek predloga zakona o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije naj bi šel v javno obravnavo predvidoma do konca leta, so za Montel sporočili iz ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Kot poudarjajo, je priprava predloga »zahtevna«.

