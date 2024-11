Potem ko so topliški svetniki z večino glasov na oktobrski seji zavrnili osnutka proračunov za leto 2025 in 2026, je župan Franc Vovk na včerajšnji seji v sprejem ponudil le osnutek za prihodnje leto. Tega so svetniki soglasno potrdili in ga poslali v javno razpravo, ki poteka od danes do vključno 13. decembra. preberite več » ...