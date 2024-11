Odstopil anglikanski primas Justin Welby Radio Ognjišče Canterburyjski nadškof in anglikanski primas Justin Welby je po 12 letih na tej funkciji odstopil. Peticijo za njegov odstop je podpisalo več kot 14 tisoč ljudi, k umiku s položaja pa so ga pozivali tudi številni anglikanski duhovniki in škofje, ki mu očitajo neustrezno odzivanje na škandal spolnih zlorab.



