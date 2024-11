Mladi že od malega odraščajo z digitalnimi tehnologijami, ki naša življenja bogatijo in nas povezujejo, hkrati pa prinašajo tudi različne pasti, ki so jim še posebej izpostavljeni otroci in mladostniki. Zato je pomembno, da v sodobnih tehnologijah in digitalnih svetovih uživamo pametno, naprave pa uporabljamo zmerno. Več o tem ter o spletnem in SMS-ribarjenju (phishing in smishing), o varnih splet ...