Preiskovalci razkrinkali mafijsko goljufijo z DDV v vrednosti več sto milijonov evrov Primorske novice Preiskovalci so razkrinkali goljufijo z davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 520 milijonov evrov, v katero sta med drugim vpleteni mafijski združbi Comorra in Cosa Nostra, ki izvirata iz Italije, so danes sporočili tožilstvi v Palermu in Milanu ter Evropsko javno tožilstvo (EPPO).

