Prodali so diamantno ogrlico, ki je bila nošena na kronanju kraljice Elizabete Zadovoljna.si Na dražbi v Švici so v sredo prodali diamantno ogrlico, ki so jo nosili na dveh britanskih kronanjih v 20. stoletju in naj bi vsebovala nekaj diamantov iz ogrlice francoske kraljice Marije Antoanete. Za ogrlico z okoli 300 karati diamantov je nova lastnica odštela 4,5 milijona evrov, kar je nad pričakovanji, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's.

Sorodno Omenjeni Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Asta Vrečko

Nataša Pirc Musar

Anton Rop