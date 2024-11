"Galarija? Jaz sem Gala! Nerodna sem pa tudi jaz!" Zelenemu škratu se je pridružila rdečelasa Gala. RTV Slovenija Cele generacije otrok so se z (Narodno) galerijo prvič srečale po zaslugi Gala, tistega najbolj učenega in zelenega škrata, ki sta ga ustvarila Svetlana Makarovič in Kostja Gatnika. Po več kot 40 let je škrat dobil prijateljico.