Državni zbor sprejel prvi paket davčnih sprememb Vlada RS Državni zbor je danes sprejel prvi paket davčnih sprememb, ki je usmerjen v krepitev konkurenčnosti gospodarstva in dodane vrednosti. Sprejeti ukrepi med drugim prinašajo ugodnejšo davčno obravnavo za ključne razvojne kadre iz tujine, lažje nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži ter daljše časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod.

