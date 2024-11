Prostore slovenske občine preiskali policisti, župan: "Nisem osumljenec" zurnal24.si Policija je v minulih dneh na območju občine Radenci in širše zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opravila hišne preiskave pri dveh pravnih in treh fizičnih osebah. Župan Radencev Roman Leljak je za STA potrdil, da je preiskava potekala tudi na Občini Radenci in dodal, da ni med osumljenimi.

