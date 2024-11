Enimation – filmi, ki so jih otroci in mladi z vsega sveta ustvarili ob premisleku o skrbi RTV Slovenija Da bi otroke in mlade navdušili za raziskovanje in ustvarjanje filmskih in avdiovizualnih izdelkov tudi so organizatorji v Mariboru tudi letos organizirali mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation. Letos poteka na temo Skrbeti za. . .

