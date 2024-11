Ministrica Fajon: Strategijo EU za Alpsko regijo naslednjima predsedujočima predajamo v dobri formi Vlada RS Slovenija je z 9. letnim forumom na Brdu pri Kranju zaključila drugo predsedovanje Strategiji EU za Alpsko regijo. Prioritete slovenskega predsedovanja tej strategiji, ki predstavlja dragoceno platformo za sodelovanje in iskanje skupnih rešitev v regiji, so bile mladi, voda in krožno gospodarstvo.