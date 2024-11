Po odpovedi martinovanja v Leskovcu pri Krškem, ki naj bi potekalo v prostorih osnovne šole, so predsedniki koalicijskih strank ostro obsodili žalitve, šovinizem in sovražni govor, ki so se vsuli na poslanko Svobode. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pojasnilo, da ponujanje alkohola v šolah ni dovoljeno.