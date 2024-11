Strokovnjaki z ljubljanske ginekološke klinike so opozorili, da se plodnost s starostjo žensk in debelostjo znižuje. Jajčnik je namreč organ, ki se najhitreje stara, upad reproduktivne sposobnosti po 35. letu starosti pa se kaže z manjšim številom jajčnih celic in njihovo slabšo kakovostjo. Opozarjajo, da reproduktivnega obdobja ženske zdravniki ne morejo z ničimer nadomestiti.