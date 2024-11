Žiriji Berlinala bo predsedoval Todd Haynes, cineast impresivnega opusa RTV Slovenija Na čelu žirije, ki bo izbirala dobitnike medvedov 75. mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, bo sedel režiser, scenarist in producent Todd Haynes, že skoraj 40 let eden najdrznejših in najizrazitejših filmskih ustvarjalcev ameriške kinematografije.