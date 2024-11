Največji dogodek kulture pitja v Sloveniji #video SiOL.net V ljubljanskem Cankarjevem domu je vrata danes odprl 26. Slovenski festival vin, na katerem se letos predstavlja več kot 125 vinarjev in kulinarikov. Danes in v petek bodo v okviru festivala potekale vodene delavnice in degustacije več kot 600 vinskih vzorcev, razglasili bodo zmagovalce strokovnega ocenjevanja vin.

