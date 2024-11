'Razsežnost tragedije občutimo šele, ko številke dobijo imena in obraze' 24ur.com Zavod Varna pot je ob osrednjem spomeniku žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih Žalah zaznamoval svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Predstavniki zavoda, policije, ministrstva za infrastrukturo in verskih skupnosti so poudarili pomen zavedanja, previdnosti in osebne odgovornosti v prometu za vse.

