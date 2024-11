Začel se je že 35. Ljubljanski mednarodni filmski festival (LIFFe), ki bo trajal vse do 24. novembra. Kar 12 dni bodo obiskovalci lahko uživali v izbranih projekcijah presežkov svetovne kinematografije in nagrajencev najvidnejših festivalov. Bogat filmski program bo poleg prestolnice na ogled tudi v Mariboru, Novem mestu, Celju in po novem tudi Kranju. Festival za […] Prispevek LIFFe ali 13 filmov ...