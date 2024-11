Glavna tema srečanja ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na terenskem srečanju z županom občine Markovci Milanom Gabrovcem je bila, kako iz struge Drave odstraniti gramoz. Minister je napovedal intenzivni angažma, pri čemer je nekajkrat poudaril, da se njegova desna in leva roka (vodarji in naravovarstveniki) ne bosta tepli, ampak sodelovali.