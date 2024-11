Gorica, evropska prestolnica fašizma? Primorske novice Zgodovina. Beseda, ki bi morala biti sinonim za spomin in učenje, a pogosto postane poligon za manipulacije in selektivne interpretacije. Zgodovino si vsi lastimo, vsak pa si jo razlaga po svoje. Včasih je orodje za legitimacijo oblasti, drugič orožje za utišanje nekaterih glasov. In prav zato je tako občutljiva - ker nikoli ne pripada zgolj preteklosti, temveč vedno posega v sedanjost.