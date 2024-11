V Novi Gorici so v okviru programa Goriška varna soba odprli prvo varno sobo, katere namen je zmanjšati tvegano vedenje in škodo, ki nastaja kot posledica uporabe drog. Soba je vključena v ostale programe preprečevanja in zdravljenja odvisnosti in bo služila tudi kot prvi kontakt z uporabniki drog. Po odprtju prve komune za odvisnike v Sloveniji, vzpostavitvi ambula ...