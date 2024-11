Policisti so bili ob 9.21 obveščeni o delovni nesreči v Veščici. Ugotovili so, da je delavec pri izvajanju krovskih del padel z lestve in se huje telesno poškodoval. Poškodovanega delavca so oskrbeli v Splošni bolnišnici Murska Sobota, so sporočili iz PU Murska sobota. O delovni nesreči so obvestili tudi delovnega inšpektorja.