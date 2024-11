Nestalne članice VS-ja pripravile osnutek resolucije o Gazi, ki poudarja pomen UNRWA-ja RTV Slovenija Nestalne članice varnostnega sveta ZN-a, med njimi tudi Slovenija, so pripravile osnutek resolucije o razmerah v Gazi, ki med drugim vsebuje zahtevo za omogočanje dostopa do več humanitarne pomoči in poudarja pomen Agencije za pomoč palestinskim beguncem.

