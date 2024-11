Stojmenova Duh in Vonta ne poznata zakonodaje? Radio Ognjišče Pobuda Aktivno državljanstvo se je odzvala na odpoved martinovanja v Leskovcu pri Krškem. V izjavi za javnost so zapisali, da sta nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in aktualna poslanka stranke Svoboda Tamara Vonta, z njunim posredovanjem in kritiziranjem tega dogodka v medijih, pokazali izrazito nestrpnost do tradicionalnih oziroma ljudskih običaj...

Sorodno