Svetovni mediji neizprosni do Dončića: 'Njegova obramba je obupna' 24ur.com Za košarkarji Dallasa je še eden v nizu štirih zelo slabih večerov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Da so igre v končnici tekem v dozdajšnjem delu sezone prava nočna mora za varovance Jasona Kidda, o tem priča neizprosna statistika. Po vrsti: Phoenix Suns, Denver Nuggets, Golden State Warriors in zdaj še najslabša ekipa zahoda Utah Jazz so slavili v tesnih zaključkih proti nedorečeni zase...