Trije hrvaški državljani, ki so junija večkrat vlomili v ljubljanske bankomate, so na predobravnavnem naroku priznali krivdo. Eden od njih, ki je krivdo priznal prvi, je bil že obsojen na manj kot dve leti vikend zapora, drugi je pristal na tri leta zapora, tretji pa na devet mesecev zapora in denarno kazen.



Več na Svet24.si