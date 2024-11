Danes, 15. novembra 2024, je v Mariboru potekala uradna otvoritev Inovacijskega središča ORbITaLA, ki deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor. Središče je namenjeno podpori razvoja alternativnih prehranskih mrež v Sloveniji, kot so zadruge in kooperative, ki povezujejo lokalne pridelovalce in potrošnike ter spodbujajo trajnostne, lokalno povezane prehranske sisteme. ...